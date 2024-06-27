Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda Taraftara Açık Antrenman Yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe Topuk Yaylası'nda Taraftara Açık Antrenman Yaptı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. İlk etap kampının 4. gününde taraftara açık antrenman yapan sarı-lacivertli takım, Mourinho yönetiminde taktik antrenman ve çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman sonunda teknik direktör ve futbolcular taraftarlara imza dağıttı ve alkışlarla karşılık verdi. İzinleri sona eren Djiku ve Osayi-Samuel ise sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışacak.

27.06.2024 12:06
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Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kampının 4. gününde taraftara açık antrenman yaptı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Topuk Yaylası Tesisleri'nde günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk olarak ısınmayla başlayan idmanda daha sonra dar alanda pres ve oyun kurma üzerine taktik antrenman gerçekleşti. Tribünlerdeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar da başta Mourinho olmak üzere futbolculara tezahüratlarda bulundu.

Daha sonra diğer sahaya geçen takım, 3 oyuncunun joker olarak kullanıldığı 11'e 11 çift kale maç yaptı.

Hava sıcaklığının artması sebebiyle oyuncuların serinlemesi için sahada kısa süreli sulama sistemi açıldı. Pas çalışmasıyla devam eden idman esneme çalışmasıyla sona erdi. 1 saat 30 dakika süren antrenmanın sonunda Portekizli teknik adam taraftarların yanına giderek imza dağıttı. Futbolcular da daha sonra aynı bölgeye gelerek kendilerine destek veren taraftarlara alkışlarla karşılık verdi. Daha sonra birkaç futbolcu taraftarların formalarını imzaladı.

İzinleri sona eren Alexander Djiku ile Bright Osayi-Samuel, bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından günün ikinci antrenmanında takımla çalışacak.

Sarı-lacivertliler, yarın basına kapalı yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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