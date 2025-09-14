Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kadıköy'e geldi.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden otobüs, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Trabzonspor Maçı Kadıköy'de! - Son Dakika
