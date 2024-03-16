Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kafilesi Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-lacivertliler, buradan kampa gireceği otele hareket etti.
Otelin önünde takımı karşılayan taraftarlar; teknik direktör İsmail Kartal, oyuncular Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve diğer futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.
Bazı futbolcular, taraftarların forma ve atkılarını imzaladı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesi Trabzon'a geldi - Son Dakika
Kadınlar 1. Ligi'nde final etabında oynadığı 2 maçı da kazanan Aras Kargo, Sultanlar Ligi'ne yükseldi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Çukurova Basketbol Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyet elde etti. ÇBK Mersin, maçın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyerek rakibini mağlup etti.
Trabzonspor Kulübü Proje ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileriyle bir araya geldi. Yazıcı, öğrencilere sporun önemini anlatarak, Trabzonspor'un gelecek hedeflerinden bahsetti. Ayrıca, Yazıcı'ya öğrenciler tarafından plaket takdim edildi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında ÇBK Mersin, evinde konuk ettiği Emlak Konut'u 93-80 yenerek galibiyetini sürdürdü. Maçın başından sonuna üstün bir performans sergileyen ÇBK Mersin, oyunda kontrolü elinde tuttu ve rahat bir galibiyet elde etti.
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