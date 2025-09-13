Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla da idman noktalandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL