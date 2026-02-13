Fenerbahçe, Trabzonspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Bu antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL
