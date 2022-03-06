Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından

06.03.2022 23:00
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, pas şiddetini ayarlamada ve son vuruşlarda eksik kaldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan lider Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, pas şiddetini ayarlamada ve son vuruşlarda eksik kaldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, kazanmak için geldiklerini ve buna uygun bir kadroyla sahaya çıktıklarını belirtti.

Gördüğü kırmızı kartın ardından rakiplerinin direncinin arttığını ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce kazanmayı planladık, ona uygun ofansif bir kadroyla başladık. Öne geçtik, rakibin kırmızı kartı oldu. Bir eksik oyun her zaman zordur. Seyirciyle rakibin direnci arttı. Geçiş oyunlarını ya sonuçlandıracaksın ya da sete döneceksin. İlk yarıdaki oyun bizi biraz yordu. Rakibin karşılamasına göre stoperlerden birini opsiyonda kullanıp ona mesafe katettirmek istiyorduk. Bu tür oyunlarda pasın şiddetini iyi ayarlamak gerekiyor."

Ligi domine eden bir takım olduklarını aktaran Avcı, "Rakip duran toptan pozisyon arıyordu ve onu iyi kullandı. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı düşündük. Ligin bitmesine 10 hafta kaldı. Ligin ikincisiyle 15, üçüncüsüyle 20 puan farkımız var. Çok oyuncu yokluğundan konuşmam ama bugün Hamsik olsaydı merkezde oyunun akışı hızlı olabilirdi. Bugün onu gözlerim aradı oyun içinde. Zaman zaman memnun olduğum bir müsabakaydı. Hep daha iyisini istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyor, Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, Fenerbahçe'nin kendilerine baskı yapamadığını, iyi savunma yaptığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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