Fenerbahçe, Trabzonspor'u 1-0 Yendi

Hakemler: Ozan Ergün, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Dk. 57 Bartuğ Elmaz), Fred, Szymanski (Dk. 57 İrfan Can Kahveci), Talisca (Dk. 83 Asensio), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 73 Nene), En-Nesyri (Dk. 83 Cenk Tosun)

Trabzonspor: Onana, Zubkov (Dk. 60 Rayyan Baniya), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Arif Boşluk), Muçi (Dk. 60 Augusto), Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe (Dk. 76 Visca), Ozan Tufan (Dk. 85 Salih Malkoçoğlu), Onuachu

Gol: Dk. 45 En-Nesyri (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 19 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Onuachu, Dk. 31 Savic, Dk. 81 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 41 İsmail Yüksek, Dk. 67 Bartuğ Elmaz, Dk. 81 Brown, Dk. 90+7 Skriniar (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

49. dakikada Fenerbahçe çok net fırsattan yararlanamadı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Szymanski'nin şutunda kaleci Onana'dan dönen topu En-Nesyri tamamladı. Meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından kale çizgisine çarparak oyun alanına geri geldi.

65. dakikada Fred'in pasında soldan atağa katılan Archie Brown topla buluştu. Bu futbolcu ceza sahası önü sol çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta çıktı.

82. dakikada soldan kullanılan serbest vuruşta Bartuğ Elmaz, ceza yayı üzerindeki İrfan Can Kahveci'ye yerden gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda savunmaya çarpan ve sonrasında direkten dönen topu kaleci Onana topu kontrol etti.

87. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Visca, ceza sahası içi sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.

Fenerbahçe, müsabakayı 1-0 kazandı.