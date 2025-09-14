Fenerbahçe, Trabzonspor\'u 1-0 Yendi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve ezeli rakibine karşı 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi ve haftayı 3 puanla kapattı. 2023-2024 sezonunun ilk yarısında sahasında rakibine mağlup olan Fenerbahçe, deplasmanda ise galibiyet elde etti. Geçtiğimiz sezon iki takım arasındaki karşılaşmalarda Fenerbahçe, üstünlük sağladı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, bugünkü maçın ardından bu seriyi 4 maça çıkardı.

Ezeli rekabette son yıllarda gollü karşılaşmalara sahne olurken, ev sahibi bugün tek golle 3 puana uzandı. Fenerbahçe ayrıca rakibine karşı 5 sezon sonra kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler son olarak 28 Şubat 2021'de Trabzon'da oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı. - İSTANBUL