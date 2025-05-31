Fenerbahçe tribünlerinden sadece o futbolcuya tepki - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe tribünlerinden sadece o futbolcuya tepki

Fenerbahçe tribünlerinden sadece o futbolcuya tepki
31.05.2025 16:59
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Az sayıdaki Fenerbahçe taraftarı, Faslı futbolcu Youssef En Nesyri'yi protesto etti.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

EN NEYSRI'YE PROTESTO

Az sayıda Sarı-lacivertli taraftar stadı doldururken yönetime tepkiler maçın başından bu yana devam etti. Öte yandan tribünlerden Youssef En Nesyri'ye de tepki geldi. Faslı oyuncunun hatalı bir pası sonrası En Nesyri'yi ıslıklayan taraftarlar, daha sonrasında top yıldız oyuncuya her geldiği anda tepkilerini göstermeye devam etti.

TARAFTARLARA HAREKET YAPMIŞTI

Youssef En Nesyri, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında oynadığı maçta golünü atmış ve tribünlerden gelen tepkiler üzerine ''Sizi duymuyorum'' şeklinde bir hareket yaparak taraftarlarla arasında gerilim yaşamıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe tribünlerinden sadece o futbolcuya tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Halis demir:
    bir tek müslüman futbolcuya tapki gösteriyorlar fenerbahçe zulümdür ha caape ha fener 97 231 Yanıtla
    Ugur Hax:
    ulan bunun müslümanlıkla alakası ne ?? 19 5
    Ali Arslan:
    Yok annn nmi , Fransız kulübü işine baksın Fransa pensilvanya ile ilgili yorum yapsın 10 6
    FETHİ SEMİZ:
    Hadi ordan kendini bilmez, taraftar oynamayan yada kötü oynayan her futbolcuya tepki gösterir. Futbolu Siyasete alet etmek şahsiyet konumunun göstergesidir. 15 0
    SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN:
    Spor konuşuluyor sen işin rengini değiştirip siyasete getirmeye çalışıyorsun rengin tarafın belli... 13 0
  • ferudun ozmen:
    Bende fenerbahçe taraftarıyım ama tribünlerde bunları yapanın gerçek fenerli olduğunu sanmıyorum. Yönetimi protesto edebilirsin teknik direktörü de ama şuana kadar bir Allahın kuluda mourinho istifa diye bağırmamışken. 28 gol atmış oyuncuyu yanlış pas verdi diye ıslıkla. Az biraz da kendi taraftarlığınızı protesto edin. 142 109 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    halis CHP kurucusu nineni yunanin altindan aldı diye mi bu düşmanlık. 149 46 Yanıtla
    Resul Bey:
    Seninkine altına almış belli 2 5
  • VillaUmut:
    SonDakika sen ismini değiştir abi, Sonİslam ismi daha iyi gibi şu takipçilerinle :)) 10 23 Yanıtla
  • pro oyuncu:
    Yönetim teknik direktörü komple istifa istifa yeni bir yönetim Yeni bir teknik direktörü gelmesi lazım Fenerbahçe'ye 14 6 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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