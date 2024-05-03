Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam etti. İdmanda futbolcular, ısınma, çabukluk hareketleri, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

03.05.2024 16:53
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı.

İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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