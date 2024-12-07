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- Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı

İSTANBUL - Trenyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş'ın konuğu olacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'na ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Can Bartu Tesisleri'nden taraftarların sevgi gösterileri eşliğinde ayrılan sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs yoğun güvenlik önlemleri altında Tüpraş Stadyumu'na giriş yaptı.