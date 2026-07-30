Fenerbahçe tura geçti, ama dersler çıkarmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe tura geçti, ama dersler çıkarmalı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsmail Kartal, Zabrze ile 1-1 berabere kalarak tur atladıkları maçı değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, 1-0 galibiyetle tamamladığı ilk maçın rövanşında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle deplasmanda 1-1 kalarak tur atlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, turu geçtiklerini ama maçtan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Zabrze Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

İkinci yarıya hamlelerle çok iyi başladıklarını dile getiren Kartal, "İlk devrede maalesef istediğimiz gibi oyun sergileyemedik. İkinci yarıya hamlelerle çok iyi başladık ve pozisyonlar bulduk. Avrupa kupalarında bu tip maçları oynamak kolay değildir. Rakibimiz iyi hazırlanmıştı, maçı hiç bırakmadı. İki takım için de güzel maç oldu, pozisyonlar vardı. Neleri eksik, neleri iyi yaptık bundan kendimize ders çıkaracağız. Gelişmeye devam eden bir takımız. Turu geçtik, onun için mutluyum." diye konuştu.

Çok net pozisyonlar kaçırdıklarını vurgulayan Kartal, "İkinci golü atsak rakibi ümitlendirmeyebilirdik. Rakibi şu açıdan tebrik ediyorum oyunun hiçbir anında maçı bırakmadılar. Eksiklerimizin farkındayız. Rakibimiz çok iştahlıydı, onlara yapacağımız baskıları bize yaptılar. İlk devre çok istediğimiz gibi oyun ortaya koyamadık ama ikinci yarı çok baskılı oynadık. Ara ara rakip üzerimize geldi. Hamlelerden sonra baskılarda yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Oosterwolde'nin hem de Ake'nin sol bek ve stoper oynayabildiğini dile getiren Kartal, tecrübesi ve ayak tekniği sebebiyle Ake'yi stoperde değerlendirdiğini aktardı.

Duran toplara iyi çalıştıklarını anlatan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Duran toplara bu sene çok önem veriyoruz. Hem savunma hem de hücumda. Çalışmaya mecburuz, bu bizim işimiz. Takımın gelişmesi için ne yapmamız gerekiyorsa biz bunları zaten yapıyoruz. İlk yarıda hücumda topu yeteri kadar tutamadık. İsmail'in orta sahaya girmesiyle orada sertleştik ve ikinci yarı daha fazla top tutabildik. Talisca çok yoruldu ve top tutamayacak duruma geldi. Rakip üzerimize geldi, oyunu riske etti. Biz de çabuk oyuncularla driplinglerle savunma arkası koşularıyla ikinci ve üçüncü golü atmak için değişikliklere gittik. Biz pas yapan, topun bizde kalmasını isteyen bir takımız. İstediğimiz gibi topu tutamadığımız için oyunun yönünü değiştiremedik ve rakibi koşturamadık."

Kaynak: AA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe tura geçti, ama dersler çıkarmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?

23:21
Fed’in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:54
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:34
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 00:43:16. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe tura geçti, ama dersler çıkarmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.