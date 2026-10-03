Fenerbahçe, Turan Tovuz'u 2-0 yendi; Greenwood 32. dakikada kırmızı kart gördü

Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 yendi.

Sarı-lacivertliler, Tofig Bahramov Stadı'nda oynanan mücadeleye Mert Günok, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Archie Brown, Levent Mercan, N'Golo Kante, Efe Yılmaz, Mason Greenwood, Marco Asensio, Alaettin Ekici, ve Çağrı Balta ilk 11'iyle çıktı.

Turan Tovuz ise maça Aleksey Kenyaykin, Emmanuel Hackman, Haiderson Hurtado, Roderick Miller, Jorge Silva, Aleksa Jankovic, Alejandro Serrano, Steeve Beusnard, Denis Marandici, Ibrahima Wadji ve Diogo Balau ilk 11'iyle başladı.

Fenerbahçeli futbolcu Greenwood, rakibine yaptığı müdahale sonrası 32. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın anlaşması gereği Greenwood oyundan çıktı ve yerine Adnan Fettahoğlu dahil oldu.

Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 60. dakikada Kante ve 74. dakikada Çağrı Balta'nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takımda Tarık Çetin, Yiğit Çolak, Baran Yolaçan, Onur Kuşçu, Ercüment Sancaklı ve Selahattin Sevim de ikinci yarıda forma şansı buldu.