Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 5 Yıldızlı Formayla Kaldırdı

Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanırken, seremoni bölümünde Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.

5 YILDIZLI FORMAYI GİYDİLER

Fenerbahçeli futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte seremoni bölümünde formalarını değiştirdi. Maç içerisinde giydikleri yeni sezon formasında yıldız bulunmayan sarı-lacivertli futbolcular, kupayı kaldırdıkları seremoniye 5 yıldızlı formayla çıktılar.

KOÇ İLK KUPASINI KAZANDI, JESUS VEDA ETTİ

Fenerbahçe, futbolda Ali Koç dönemindeki ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertlilerde öte yandan sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus, final maçının ardından görevden ayrıldığını açıkladı.