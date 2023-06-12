Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 5 Yıldızlı Formayla Kaldırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 5 Yıldızlı Formayla Kaldırdı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 5 Yıldızlı Formayla Kaldırdı

12.06.2023 08:36

Fenerbahçe, İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i mağlup ederek kupayı kazandı. Seremoni bölümünde ise sarı-lacivertli futbolcular maçta giydikleri formaları 5 yıldızlı olanlarıyla değiştirdi. Ayrıca, Ali Koç dönemindeki ilk kupasını kazanan Fenerbahçe'de Jorge Jesus görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanırken, seremoni bölümünde Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.

5 YILDIZLI FORMAYI GİYDİLER

Fenerbahçeli futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte seremoni bölümünde formalarını değiştirdi. Maç içerisinde giydikleri yeni sezon formasında yıldız bulunmayan sarı-lacivertli futbolcular, kupayı kaldırdıkları seremoniye 5 yıldızlı formayla çıktılar.

KOÇ İLK KUPASINI KAZANDI, JESUS VEDA ETTİ

Fenerbahçe, futbolda Ali Koç dönemindeki ilk kupasını kazandı. Sarı-lacivertlilerde öte yandan sezon başında göreve getirilen Jorge Jesus, final maçının ardından görevden ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Kupası'nın seremonisine Fenerbahçeli futbolcuların giydiği forma damga vurdu
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 5 Yıldızlı Formayla Kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 5 Yıldızlı Formayla Kaldırdı - Son Dakika
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