Fenerbahçe, UD Leira'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, UD Leira'yı 2-0 Mağlup Etti

21.07.2025 00:19
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Fenerbahçe, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında UD Leira'yi 2-0 yenerek galip geldi.

FENERBAHÇE, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında UD Leira'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip, Portekiz kampındaki ikinci hazırlık maçında Portekiz 2'nci Lig ekibi UD Leira ile karşı karşıya geldi. Albufeira Stadyumu'nda oynanan mücadele TSİ 22.00'de başladı. Fenerbahçe bu maçta 'Livakovic, Mert Müldür, Carlos, Oosterwolde, Brown, Bartuğ Elmaz, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, En-Nesyri' ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Orta alan mücadelesi şeklinde başlayan maçın ilk 20 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. Maçın ilk yarısı 0 -0 beraberlikle tamamlandı. 57'nci dakikada Fenerbahçe, Ze Victor'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İrfan Can Kahveci 90+3'üncü dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirerek skoru belirledi.

ABDOU AZIZ FALL KADRODA

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki Senegalli orta sahası Abdou Aziz Fall, vize problemi nedeniyle kampa geç katılmıştı. Genç oyuncu, UD Leira ile oynanan maçın kadrosunda yer aldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, UD Leira ile oynadığı hazırlık maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek ve kampa yeni katılan Jhon Duran maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: DHA

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Portekiz, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, UD Leira'yı 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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