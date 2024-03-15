Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşti

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya maçları için aday kadro belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ve İtalya ile yapacağı maçlar için aday kadrosunu açıkladı. İstanbul'da oynanacak özel maçta Gürcistan ile karşılaşacak olan takım, 2025 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası grup elemelerinde İtalya'ya konuk olacak. Teknik direktör Levent Sürme yönetimindeki takımın kadrosunda 22 oyuncu yer alıyor.