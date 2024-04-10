Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne motive

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne motive olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan İspanyol teknik adam, sarı-lacivertli ekibin Türkiye'de yaşanan problemleri bir kenara bıraktığının da altını çizdi.
Olympiakos olarak rövanş maçını düşünmediklerini, yalnızca yarın oynanacak karşılaşmaya odaklandıklarını dile getiren Mendilibar, şöyle konuştu:
"Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Taraftarımıza motivasyon vermemiz lazım, bunun için de maça iyi başlamalıyız. Bütün maç taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışacağız. Mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bu maçta gösterilecek kartlardan etkilenmemeyi düşünüyoruz. En iyi şekilde oynamak istiyoruz. Fenerbahçe'nin bütün konsantrasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde. Bütün umutları yarınki maçta. Fenerbahçe'nin çok kuvvetli oyuncuları var ve savaşacaklar."
Kostas Fortounis: "Hızlı bir gol atmalıyız. Böylece maçı kazanabiliriz"
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Basın toplantısına teknik direktör Jose Luis Mendilibar ile katılan Olympiakos Kaptanı Kostas Fortounis, önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.
Taraftarlar ve kulüp için maçın çok önemli olduğuna dikkati çeken Fortounis, şunları söyledi:
"Bizim için bir adım daha ileri gitmek ve bir şeyler başarmak için çok büyük bir fırsat. Takımımız Avrupa'da her zaman başarı elde etmek zorunda. Tamamen hazırız. Taraftarlar bizi destekleyecekler, stadyum dolu olacak."
İyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen deneyimli oyuncu, "Podence takıma çok yardımcı oluyor. İyi oynuyoruz, iyi anlaşıyoruz. Olympiakos'un büyük oyuncuları var ve onun boşluğunu doldurabilirler." diye konuştu.
İç sahada maça hızlı başlamaları gerektiğini de belirten Fortounis, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Fenerbahçe'nin kaliteli futbolcuları var. Problem çıkarabilir ve fırsat bulabilirler. Oyuna iyi başlamamız çok önemli. Hızlı bir gol atmalıyız. Böylece maçı kazanabiliriz."
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