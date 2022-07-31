Fenerbahçe, Slovacko maçına hazırlanıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slovacko maçına hazırlanıyor

31.07.2022 12:51
Fenerbahçe, Slovacko maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi ilk maçına çevrildi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slovacko maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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