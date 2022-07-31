Fenerbahçe'de gözler Avrupa Ligi ilk maçına çevrildi. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada yaptıkları koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Slovacko maçına hazırlanıyor - Son Dakika

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