Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları sürüyor

02.08.2022 01:15
Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı Slovacko maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü sahasında oynayacağı Slovacko maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada gerçekleştirdikleri koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

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Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları sürüyor
Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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