Can Bartu Tesisleri 'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idmanı futbolcular sahada gerçekleştirdikleri koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle sürdürdü. 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Slovacko maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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