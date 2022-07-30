Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Kaynak: AA

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