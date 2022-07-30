Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.07.2022 13:11
Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile 4 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique takımla ilk idmanına çıktı. Mert Hakan Yandaş, günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı
Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalk krizi geçirdi
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:50 Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:11:35. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement