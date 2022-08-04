Fenerbahçe turda avantajı yakaladı - Son Dakika
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Fenerbahçe turda avantajı yakaladı

04.08.2022 22:03
Fenerbahçe turda avantajı yakaladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde büyük avantaj elde etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovacko'yu 3-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde büyük avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. Müsabakanın 17. dakikasında Rossi'nin sol taraftan ceza sahası içine verdiği pasta topu alan Lincoln, Emre'ye bıraktı. Emre'nin yerden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara giderken sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümlerinde 45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de topun başına Lincoln geçerken direkt kaleye yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lincoln, ceza sahası dışında aldığı topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a getirdi. Müsabakanın geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken, sarı-lacivertli ekip Çekya'da 11 Ağustos'ta oynayacağı ikinci maç öncesinde büyük avantaj elde etti. - İSTANBUL

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UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 Slovacko: 0 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 3 Slovacko: 0 (Maç sonucu) Fenerbahçe, Slovacko'yu farklı yenerek Avrupa Ligi'nde tur kapısını araladı Fenerbahçe, Slovacko'yu farklı yenerek Avrupa Ligi'nde tur kapısını araladı
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe turda avantajı yakaladı - Son Dakika

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