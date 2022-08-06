UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Çekya'nınSlovacko takımını 3-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, hafta içerisinde deplasmanda Play-Off için sahada olacak.
Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de, S Sport ve S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu'nu geçerse, Play-Off'ta Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Play-Off'ta Austria Wien'ı elerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika