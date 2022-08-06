Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

06.08.2022 14:29

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta ilk maçı 3-0 kazandığı Slovacko ile UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Çekya'da oynanacak mücadele S Sport ve S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Çekya'nınSlovacko takımını 3-0 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe, hafta içerisinde deplasmanda Play-Off için sahada olacak.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Slovacko - Fenerbahçe maçı 11 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de, S Sport ve S Sport Plus'dan canlı yayınlanacak.

SLOVACKO GEÇİLİRSE RAKİP AUSTRİA WIEN

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu'nu geçerse, Play-Off'ta Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Play-Off'ta Austria Wien'ı elerse UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu - Son Dakika
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