Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları sürüyor

01.08.2022 14:27
Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında perşembe günü konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında perşembe günü konuk edeceği Çekya temsilcisi Slovacko maçının hazırlıklarına devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle divam eden çalışma 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Attila Szalai, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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