Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan idman, sahada sürdü. Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle divam eden çalışma 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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