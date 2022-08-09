Fenerbahçe, Slovacko hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slovacko hazırlıklarına başladı

09.08.2022 19:48
Fenerbahçe, Slovacko hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Ümraniyespor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi.JOAO PEDRO SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIFenerbahçe'nin yeni transferlerinden Joao Pedro, saha çalışmalarına başladı. Sakatlığı sebebiyle takıma dahil olduğundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyemeyen Joao Pedro, Slovacko maçının ardından takıma katılacak.MERT HAKAN TAKIMLA ÇALIŞTISarı-lacivertli ekipte Mert Hakan Yandaş ise takımla çalışmalara başladı. Bir süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, bugün yapılan idmanda takımla çalışmalarda yer aldı.Sarı-lacivertliler, yarın sabah yapacağı antrenmanla Slovacko maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Fenerbahçe kafilesi, öğle saatlerinde kalkacak uçakla ise Çekya'ya hareket edecek.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Can Bartu Tesisleri, Joao Pedro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slovacko hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Slovacko hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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