Karşılaşmaya 3 stoperle başlayan Portekizli teknik adam, Peres'in sakatlanmasının ardından skorun da 2-0 olmasıyla bu oyuncunun yerine Ezgjan Alioski'yi sahaya sürdü.

Kaynak: AA

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, uzatmalarda 1 puana uzandı - Son Dakika

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