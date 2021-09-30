Üye Girişi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde farklı kaybetti - Son Dakika

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde farklı kaybetti

30.09.2021 21:46
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde farklı kaybetti, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 kaybetti.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-0 kaybetti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada misafir takımın hızlı atağında Soares'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü. Golden sonra toplanan ve üst üste pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler, skoru değiştiremedi ve soyunma odasına misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan sarı-lacivertlilerin 56. dakikada Dimitris Pelkas ile çektiği bir şut direkten döndü. Müsabakanın 63. dakikasında Masouras'ın ikinci golüyle şok yaşayan Fenerbahçe, aynı ismin 68. dakikasındaki golüne de engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla grubunda 1 puanda kalırken, Olympiakos puanını 6'ya çıkardı.

Gustavo'ya önce ıslık sonra alkış

Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli orta sahası Luiz Gustavo oyundan çıkarken tribünlerin bir kısmı tepki gösterirken, bir kısmı ise destek oldu.

Maç içerisinde bazı top kayıpları yapan Gustavo, 70. dakikada yerini Miha Zajc'a bırakırken, oyundan çıktığı esnada tribünlerin bir kısmı oyuncuyu ıslıklayarak protesto etti.

Buna tepki gösteren bazı tribünler ise tecrübeli isme alkışlarla destek oldu.

Mert Hakan'a tepki

Fenerbahçe'nin mili futbolcusu Mert Hakan Yandaş'a sarı-lacivertli tribünler tepki gösterdi.

Müsabakanın 75. dakikasında yerini Max Meyer'e bırakan Mert Hakan, oyundan çıkarken ıslıklanarak protesto edildi.

Mert Hakan ise tribünlerin bu tepkisine alkışlarla yanıt vererek oyuna giren arkadaşına destek oldu.

Zajc 4 maç sonra sahne aldı

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, 4 maç aranın ardından formasına kavuştu.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından formasından uzak kalan Zajc, maçın 70. dakikasında Luiz Gustavo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Szalai-Min-jae aksadı

Fenerbahçe savunmasının beğenilen isimleri Attila Szalai ve Kim Min-jae, Olympiakos karşısında zor anlar yaşadı.

Konuk ekibin attığı ilk golde Szalai meşin yuvarlağı kaptırırken, rakibine ani atak fırsatı vermek durumunda kaldı.

Min-jae ise bazı pozisyonlarda zamanlama hatası yaparak rakibinin pozisyon bulmasına sebep oldu.

Sezon başından beri çok beğenilen iki isim, bu karşılaşmada beklentinin altında kaldı.

Altay Bayındır alkış aldı

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, tribünler tarafından alkışlandı.

Olympiakos karşısında 3 gol yemesine karşın etkili kurtarışlara imza atan Altay lehine tribünlerde tezahüratlar yapıldı.

Taraftarlardan takıma destek

Fenerbahçe taraftarları, maç sonunda 3-0 kaybeden takımı tribünlere çağırarak destek oldu.

Futbolcuları alkışlayan sarı-lacivertliler, tezahüratlarla takımlarının moralini düzeltirken, oyuncular da alkışlarla karşılık verdi.

Yunanistan, Fenerbahçe, Altay, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde farklı kaybetti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu 21:31 Kadıköy'de büyük yıkım! Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos'a 3-0 mağlup oldu Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi 21:04 Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır 20:33 Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır
Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var 20:26 Taraftar göklere çıkardığı gibi indirmesini de bildi! Luiz Gustavo'ya büyük tepki var Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor 19:53 Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde çok net Suriye mesajı: Sivillere saldırılar kalıcı çözümü engelliyor İbrahim Tatlıses 19:32 İbrahim Tatlıses "Çocuklarla ilgilenmedi" diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır
Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor 19:02 Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi patlak verdi! Tepkilerin ardı arkası kesilmiyor Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı 18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
19:13 Bilim dünyasından önemli adım! 2 saat içerisinde yağmur yağıp yağmayacağını bilinebilecek
19:12 Korkutan haber! Aşılamanın düşük olduğu Avrupa ülkelerine sonbaharda koronavirüs vakalarında artış görülebilir
18:56 Öksürük şikayetiyle doktora giden hasta doktorları şaşkına uğrattı! Akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı
18:37 Mesut Özil kritik maçta forma giyemiyor! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçında ilk 11'ler
18:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu 5 yaşındaki Abdulkadir Tunçel yaşamını yitirdi
18:02 Selin Ciğerci konusunda uyarılan Deniz Akkaya, kanalın camlarını indirdi
18:00 Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı
17:53 Fransız ekibi, Yusuf Yazıcı ile yollarını ayırmayı düşünüyor
17:50 Eşinin kurşun yağdırdığı kadından yürek yakan sözler: Bedenimin yarısıyla çocuğumu büyütmek istiyorum
17:28 Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak
İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar İşte 13 bilim insanının bilinmesi istenmeyen raporu! 2500 yılında Dünya'da ne olacağını yazdılar         
21:43
Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor Fransız polisinden skandal müdahale! Galatasaray taraftarı canını kurtarmaya çalışıyor         
21:09
Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 30 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 216 kişi vefat etti, 29 bin 104 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Diyarbakır'da kahreden dakikalar! Türk bayrağına sarılarak intihar etmek isteyen adamı çocuğu izledi Diyarbakır'da kahreden dakikalar! Türk bayrağına sarılarak intihar etmek isteyen adamı çocuğu izledi         
20:22
17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı         
19:36
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak Honda'nın Gebze'deki fabrikasını satın alan HABAŞ, yerli hibrit otomobil üretimine başlayacak         
17:29
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor         
14:28
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 21:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde farklı kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement