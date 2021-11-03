Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 236. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 235 karşılaşmada 86 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 293 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 67 33 19 15 91 67 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 235 86 50 99 293 346 "Kupa 2"de 122. müsabakasına çıkacak Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 122. maçını oynayacak. Kupa 2'de 121 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 163 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı. Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 22. maç Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 28 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

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