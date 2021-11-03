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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e konuk olacak - Son Dakika

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e konuk olacak

03.11.2021 09:04
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 236. kez sahne alacak.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 236. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 235 karşılaşmada 86 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 293 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi673319159167
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme321210104737
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
TOPLAM235865099293346

"Kupa 2"de 122. müsabakasına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 122. maçını oynayacak.

Kupa 2'de 121 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 163 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 22. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 28 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e konuk olacak - Son Dakika Spor


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