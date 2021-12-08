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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor - Son Dakika

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor

08.12.2021 10:05
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın yarın Eintracht Frankfurt karşısında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'daki ilk maçta 1-1 berabere kaldığı rakibini mağlup ederek taraftarını sevindirmek ve Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor.

Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

İki takım arasında 3. randevu

Fenerbahçe ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Almanya takımlarıyla 13. maçını oynayacak

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşı karşıya gelecek.

Bu müsabakalarda tek galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu maçlarda 13 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 25 gol gördü.

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Almanya, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor - Son Dakika Spor


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