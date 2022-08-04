Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

04.08.2022 11:12
Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik

Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti.

Fenerbahçe, UEFA kadrosunda değişikliğe gitti. Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarılırken İrfan Can Eğribayat listeye eklendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında bu akşam saat 20.00'de Çekya temsilcisi Slovacko'yu konuk edecek. Bu karşılaşma öncesinde UEFA listesinde değişikliğe giden sarı-lacivertliler, tedavisi devam eden Mert Hakan Yandaş'ı kadrodan çıkardı. Yandaş'ın yerine ise yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ı listeye dahil etti. Henüz takımla çalışmalara katılmayan İrfan Can Eğribayat, bu akşamki Slovacko maçında yer almayacak.


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Fenerbahçe'de tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, UEFA listesinden çıkarılırken yerine İrfan Can Eğribayat yazıldı. Fenerbahçe'de tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, UEFA listesinden çıkarılırken yerine İrfan Can Eğribayat yazıldı. Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı kiraladı
Kaynak: DHA

İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda değişiklik - Son Dakika
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