Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağladı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin Lugano ekibini 4-3 mağlup etti. Bu galibiyetle Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi avantaj elde etti. Maçta Fenerbahçe'nin gollerini Mesut Özil, Enner Valencia, Mame Thiam ve Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Lugano ise 3 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, rövanş maçında avantajını koruyarak bir üst tura yükselmek istiyor.
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24.07.2024 00:07:57. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Lugano'yu 4-3 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde avantaj sağladı - Son Dakika
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