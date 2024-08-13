Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları değerlendirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, oyunun sık sık durmasına karşın topun hakimiyetini elde etti.

İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi.

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı neticesinde 118. dakikada kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Penaltı VAR'dan geldi

Lille'in 115. dakikada kazandığı penatı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 114. dakikasında gelişen Lille atağında ceza sahası dışından çekilen şutta meşin yuvarlak Oosterwolde'nin eline çarptı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izlemeye gitti.

Pozisyonu inceleyen hakem, 116. dakikada penaltı kararı verdi ve 118. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Lille beraberliği yakaladı.

5 maçta da gol buldu

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.

Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.

Mourinho, çift santrafora döndü

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının golü bulamaması üzerine çift santrafor formasyonuna geçti.

Maçın 63. dakikasında 2 değişiklik birden yapan tecrübeli çalıştırıcı, sarı kartı bulunan Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi Samuel'i oyuna aldı.

Mourinho, ikinci değişikliğini ise orta sahadan Mert Hakan'ı çıkararak Youssef En-Nesyri'yi oyuna dahil ederek yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu değişikliklerin ardından santraforlar Dzeko ve En-Nesyri ile oyuna devam etti.

Seyirciler için uyarı anonsu yapıldı

Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, seyircilere uyarı anonsu yaptırdı.

Müsabakanın 56. dakikasında Lille kalesinin arkasındaki tribünden kaleci Chevalier'ye yabancı madde isabet etti.

Yapılan tedavinin ardından oyun 60. dakikada yeniden başlarken Sanchez, dördüncü hakemden anons yapılmasını istedi.