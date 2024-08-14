Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 2-1 yenildiği Fransız ekibi Lille'le rövanşta 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, organizasyona veda ederken, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanşında sahasında ağırladığı Lille ile 90 dakikası 1-0 sona eren maçın uzatma bölümü sonucunda 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan Fransız ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Turu'na yükselen taraf olurken, Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında sahasında Lille'i konuk etti. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çaldı. Sanchez'in yardımcılıklarını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yaptı.

Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısında bulduğu pozisyonlardan sonuç alamadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Sarı-lacivertli ekip aradığı golü 90+1'inci dakikada Bafode Diakite'nin ters vuruşu ile bularak skoru 1-0 yaptı. Karşılaşmanın 90 dakikası 1-0 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi. Uzatma devresinin ilk bölümünde gol sesi çıkmadı. 109'uncu dakikada Lille, Aissa Mandi'nin İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahalenin ardından 10 kişi kaldı. Fransız ekibi, 118'inci dakikada Jonathan David'in penaltıdan kaydettiği gol ile durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın 120 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi. Fransa'da oynanan ilk maçı 2-1 kazanan Lille, play-off turuna yükselen ekip oldu. Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

FERDİ KADIOĞLU SAKATLIĞI SEBEBİYLE KADRODA YER ALMADI

Arka adalesinde gerilme olan Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Lille ile oynadığı mücadelenin kadrosunda yer almadı. 24 yaşındaki futbolcunun görev yapması beklenen bölge olan sol bekte Jayden Oosterwolde forma giydi. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu, takım arkadaşlarına destek olmak için stadyumda bulundu.