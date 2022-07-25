Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda çalıştı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda çalıştı

25.07.2022 15:01
Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında çarşamba günü Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında çarşamba günü Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildi.Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda çalıştı - Son Dakika

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