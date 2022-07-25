Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz 'in tedavilerine devam edildi.Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda çalıştı - Son Dakika

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