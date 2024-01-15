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Fenerbahçe, Umut Nayir'i Siltaş Yapı Pendikspor'a kiraladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Umut Nayir'i Siltaş Yapı Pendikspor'a kiraladı

Fenerbahçe, forvet oyuncusu Umut Nayir'i sezon sonuna kadar Siltaş Yapı Pendikspor'a kiraladı. Umut Nayir'in Fenerbahçe'deki performansı ise gol ya da asist katkısı sağlayamadan 164 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe, Umut Nayir\'i Siltaş Yapı Pendikspor\'a kiraladı
15.01.2024 - 21:25,  Güncelleme: 21:26
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Fenerbahçe, forvet oyuncusu Umut Nayir'i sezon sonuna kadar Siltaş Yapı Pendikspor'a kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuya ligin kalan bölümünde başarı dilenirken şu ifadeler kullanıldı:

"Ara transfer döneminde yapılandırması sürdürülen profesyonel futbol A takımımızda, oyuncularımızdan Umut Nayir'in kiralık transferi konusunda Siltaş Yapı Pendikspor ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır."

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 6'sı da Süper Lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıkan Umut Nayir, 164 dakika sahada kaldı, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Kaynak: AA
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