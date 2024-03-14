Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilerek çeyrek finale yükseldi

- UEFA Avrupa Konferans Ligi: Fenerbahçe: 0 - Union Saint- Gilloise: 1 (Maç sonucu)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'e 1-0 yenilerek toplam 3-1'lik skorla adını çeyrek finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Machida'nın kale alanından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak üstten kornere çıktı.
61. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
68. dakikada Lapoussin, sol kanattan ceza sahasına girerek topu içeri çevirdi. Kale alanında iyi yükselen Rasmussen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
76. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışının ardından Terho'nun yaptığı vuruşta Djiku topu çizgiden çıkardı.
Hakemler: Nikola Dabanovic, Vladan Todorovic, Srdan Jovanovic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Zajc dk. 62), İrfan Can Kahveci (Tadic dk. 62), Szymanski, Kent (Mert Hakan Yandaş dk. 75, Zeki Dursun dk. 90+2), Batshuayi (Dzeko dk. 75)
Yedekler: Livakovic, Doğukan Demir, Cengiz Ünder, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Çağrı Fedai, Yusuf Akçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Union Saint-Gilloise: Lindner, Terho, Castro-Montes, Vanhoutte, Machida (Tshilanda dk. 89), Lapoussin, Amani (Puertas dk. 67), Rasmussen, Sadiki, Nilsson (Teklab dk. 67), Eckert (Huygevelde dk. 89)
Yedekler: Imbrechts, Moris, Sykes
Teknik Direktör: Alexander Blessin
Gol: Rasmussen (dk. 68) (Union Saint-Gilloise)
Sarı kartlar: İsmail Yüksek, İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Eckert (Union Saint-Gilloise)
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TFF, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. TFF'nin internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı eleyerek çeyrek finale yükseldiği belirtildi ve Fenerbahçe'ye bundan sonraki turlarda başarılar dilendi.
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 1-0 yenilse de çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, maç sonrası yaptığı açıklamada camiaya hayırlı olsun dileklerini iletti. Ayrıca, Süper Kupa finalinin daha uygun bir tarihte oynanmasını istediklerini belirtti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını eleyerek çeyrek finale yükseldi. Teknik direktör İsmail Kartal, turu geçmenin sevincini camia ve ülke adına paylaştı. Ancak yoğun maç temposunun sakatlıklara sebep olduğunu belirten Kartal, Süper Kupa maçının tarihinin kendilerini zorlayacağını ifade etti. Ayrıca, Kartal hedeflerinin lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa'da şampiyonluk olduğunu vurguladı.
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Union SG ile karşılaştı. Maçlara gitmeyerek totem yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, UEFA başkanı Ceferei'nin ziyareti nedeniyle stattaki yerini aldı. Koç'un uzun zaman sonra totemini bozarak gittiği maçta sarı-lacivertliler sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
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