Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Union Saint-Gilloise'i 3-0 yenerek galip geldi. Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle Fenerbahçe, önemli bir avantaj elde etti.

08.03.2024 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: RSC Anderlecht

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

Union Saint- Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte (Dk. 80 Rasmussen), Sadiki (Dk. 63 Amani), Teklab (Dk. 63 Lapoussin), Puertas, Amoura (Dk. 85 Eckert), Nilsson

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Ferdi Kadıoğlu), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 68 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 68 Kent), Szymanski (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Batshuayi (Dk. 78 Dzeko)

Goller: Dk. 20 Batshuayi, Dk. 84 Oosterwolde, Dk. 90+4 Tadic (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45 Amoura, Dk. 54 Machida, Dk. 90+3 Burgess (Union Saint-Gilloise), Dk. 81 Krunic (Fenerbahçe)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yendi.

51. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Batshuayi'nin uzun pasında rakip ceza sahasına hareketlenen Tadic, pasını Szymanski'ye aktarmak istedi. Savunmadan dönen top, ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.

62. dakikada soldan kazanılan korner atışında Amoura topu ortaladı. Kafalardan seken top, kale sahası içi sol çaprazında Castro-Montes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Livakovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı İsmail Yüksek uzaklaştırdı.

67. dakikada sol kanatta topla buluşan Lapoussin, ceza yayı üzerindeki Machida'ya pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden sol çaprazdan ceza sahasına giren Puertas'ı gördü. Puertas'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Livakovic topu kontrol etmeyi başardı.

84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dzeko, savunmadan atağa kalkan Oosterwolde'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, orta alandan aldığı meşin yuvarlakla sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta topu köşeden filelere gönderdi: 0-2

90+3. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Burgess'in eline çarpan top sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Joao Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

Fenerbahçe, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Gilloise, Belçika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:59 Kanarya’dan farklı tarife Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’yi 3-0 mağlup etti Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti
23:05 NATO’ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi İşte süreç boyunca yaşananlar NATO'ya katılan İsveç, 200 yıllık tarafsızlık politikasını neden bitirdi? İşte süreç boyunca yaşananlar
22:45 Haiti’de OHAL süresi 1 ay uzatıldı Haiti'de OHAL süresi 1 ay uzatıldı
22:27 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelecek Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugün resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelecek
22:06 Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı Mısır’dan sonra ABD’ye geçmişler Yazar Eylem Tok ve oğlu için tutuklama kararı! Mısır'dan sonra ABD'ye geçmişler
00:31 Batman’da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı Batman'da yolu kapatıp ateş yakan terör örgütü yandaşı 5 kişi gözaltına alındı
00:19 AK Parti’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti AK Parti'nin Eskişehir adayı Hatipoğlu, Dilber şarkısı eşliğinde dans etti
00:05 Böyle rezillik görülmedi Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler Böyle rezillik görülmedi! Canlı yayında kadın muhabiri taciz ettiler
23:30 Tavana çivi gibi çaktı Batshuayi’den şahane gol Tavana çivi gibi çaktı! Batshuayi'den şahane gol
20:59 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu Ankara’da kaza geçirdi Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ankara'da kaza geçirdi
19:28 CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bilecik mitinginde ilginç anlar yaşandı
17:38 Ümit Özdağ “Bize gel“ dedi, Burcu Köksal’dan yanıt gecikmedi Ümit Özdağ "Bize gel" dedi, Burcu Köksal'dan yanıt gecikmedi
17:32 Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarları alınmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 01:27:57. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement