Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti

Stat: RSC Anderlecht
Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)
Union Saint- Gilloise: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Castro-Montes, Vanhoutte (Dk. 80 Rasmussen), Sadiki (Dk. 63 Amani), Teklab (Dk. 63 Lapoussin), Puertas, Amoura (Dk. 85 Eckert), Nilsson
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü (Dk. 35 Ferdi Kadıoğlu), Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred (Dk. 68 Krunic), Cengiz Ünder (Dk. 68 Kent), Szymanski (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Tadic, Batshuayi (Dk. 78 Dzeko)
Goller: Dk. 20 Batshuayi, Dk. 84 Oosterwolde, Dk. 90+4 Tadic (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 45 Amoura, Dk. 54 Machida, Dk. 90+3 Burgess (Union Saint-Gilloise), Dk. 81 Krunic (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini deplasmanda 3-0 yendi.
51. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Orta sahada topla buluşan Batshuayi'nin uzun pasında rakip ceza sahasına hareketlenen Tadic, pasını Szymanski'ye aktarmak istedi. Savunmadan dönen top, ceza sahası içi sol çaprazında yeniden Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top, az farkla yandan dışarı çıktı.
62. dakikada soldan kazanılan korner atışında Amoura topu ortaladı. Kafalardan seken top, kale sahası içi sol çaprazında Castro-Montes'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Livakovic'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı İsmail Yüksek uzaklaştırdı.
67. dakikada sol kanatta topla buluşan Lapoussin, ceza yayı üzerindeki Machida'ya pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden sol çaprazdan ceza sahasına giren Puertas'ı gördü. Puertas'ın bekletmeden vuruşunda, kaleci Livakovic topu kontrol etmeyi başardı.
84. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Dzeko, savunmadan atağa kalkan Oosterwolde'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, orta alandan aldığı meşin yuvarlakla sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutta topu köşeden filelere gönderdi: 0-2
90+3. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Burgess'in eline çarpan top sonrasında VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Joao Pinheiro, penaltı noktasını gösterdi.
90+4. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Dusan Tadic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3
Fenerbahçe, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 mağlup etti. Maçta Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in attığı gollerle Fenerbahçe galip geldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını deplasmanda 3-0 mağlup etti.
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