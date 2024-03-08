Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, deplasmanda Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 3-0 yenerek galibiyet elde etti. Teknik direktör İsmail Kartal, rakiplerini iyi analiz ettiklerini ve planlarını başarıyla uyguladıklarını belirtti. Kartal ayrıca, oyuncuların taktik disipline uyduğunu ve galibiyetin ülke puanı için önemli olduğunu vurguladı.

08.03.2024 02:49
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımını 3-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, rakiplerini çok iyi analiz etmenin karşılığını aldıklarını söyledi.

RSC Anderlecht Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakiplerine dair en küçük detayları dahi iyi çalıştıklarını belirtti.

Oyunculara rakibi ezberlettiklerini aktaran Kartal, "Bu akşam burada dirençli, organize bir rakibimiz vardı. Onlara karşı nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili planlar yaptık. En doğru planın bu akşam oynadığımız olduğuna karar verdik ve bu oyun üzerinde çalıştık. Sonuçta yapmış olduğumuz çalışmalarımızın karşılığını aldık. Oyuncularım taktik disipline bağlı kaldı. Güzel bir galibiyet oldu. Bu galibiyet, ülke puanı için de çok önemliydi. Taraftarlarımıza bu galibiyetin büyük moral olduğunu söyleyebilirim. Buraya kadar gelen taraftarlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim." diye konuştu.

İsmail Yüksek'in enerjisi yüksek bir oyuncu olduğunu ifade eden Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsmail gerçekten çok güçlü, savaşçı bir oyuncumuz. Onunla sezon başından beri konuşuyoruz. Onu daha efektif nasıl kullanabiliriz, daha fazla nasıl geliştiririz diye sürekli konuşuyoruz. İsmail sezon başından bugüne kadar kendisinin de güçlü oyuncu olmasıyla ve çalışarak buralara hak ederek geldi. İsmail bizim için ve Türk futbolu için çok önemli oyuncu. Önü de açık, kendisini çok daha güzel günler bekliyor. Çok önemli bir sakatlığının olduğunu düşünmüyorum."

İsmail Kartal, Ferdi Kadıoğlu yerine Jayden Oosterwolde tercihine ilişkin bir soruya ise "Bu akşamki tercihimi atletizmine güvenerek, yüksek performansta bize katkı sağlayacağına inandığım için Jayden'dan yana yaptım. Sezon başından bu yana sol bekte ve stoperde gelişimine ekip arkadaşlarıma büyük katkı sağladık. Oosterwolde, çalışmayı, oynamayı seven, söylediklerimi dikkate alan bir oyuncu. Kendisi de çalışmasıyla gelişimine büyük katkı sağladı. Geleceği parlak, büyük oyuncular içine girebileceğini düşünüyorum. Birçok büyük Avrupa kulübü Oosterwolde'yi takip ediyor. Oosterwolde çalışmalarının karşılığını aldı." yanıtını verdi.

Rekorlarla ilgilenmediğinin de altını çizen Kartal, "Ben sadece rekorlar, rakamlar değil takımımın başarısı için uğraşıyorum. Bu güzel sonuçlar, kırdığımız rekorlarda kalmak istemiyorum. Her geçen gün takımı, oyuncuları daha fazla ne kadar geliştirebilirim, Türk futboluna nasıl bir katkı verebilirim ve oyun gücümüzü daha iyiye nasıl getirebilirim benim düşüncem bu. Zaman zaman düşüşler oldu. Sakatlıklar dönemini sancılı geçirdik. Sakatların dönmesiyle sezon başına dönmeye başladık. Bu şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kompakt oynayarak deplasmanda gol yemediklerini kaydeden Kartal, kendilerini organizasyonun en favori takımlarından gördüklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise'yi 3-0 mağlup etti - Son Dakika

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