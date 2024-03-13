Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında turu garantilemek istiyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında turu garantilemek istiyor

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında turu garantilemek istiyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçtaki galibiyetin rehavet yaratmayacağını belirtti. Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş da turu geçmek istediklerini vurguladı.

13.03.2024 17:47  Güncelleme: 17:48
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçı 3-0 kazanmanın kendilerinde rehavet oluşturmayacağını söyledi.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, rakibi iyi analiz ettiklerini belirtti.

Tempolu bir sistem takımına karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Kartal, "Biz orada 3-0 değil de maçı kazanmak ya da en kötü beraberlikle ayrılmayı planlıyorduk. Onlar bir sistem takımı ama bizim kaliteli oyuncularımızın olduğunu ve kazanabileceğimizi biliyorduk. Net bir galibiyet aldık. Çok güzel bir maç oldu, güzel bir futbol akşamı oldu. Avantajlı geldik. 3-0 galibiz ama henüz turu garantilemedik. Futbolda her şey olabilir. Taraftarımız önünde aynı ciddiyette elimizden gelenin en iyisini yapıp mücadelemizi vererek bu turu geçmek istiyoruz. Çeyrek finale kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Kartal, 3 günde bir maç oynamaları sebebiyle kısmi rotasyon yapabileceğini dile getirerek, "Rotasyon kısmen olabilir. Geçen hafta oynadığımız maçtan sonra 1 gün dinlenebildik. Avrupa'dan sonraki maçlar zor geçiyor. Rakibimizin de maçı zor geçti. Daha iş bitmedi, oyuncularımız 'Aynı şekilde mücadele edebilirsek yenebiliriz.' bilincindeler. Yarın aynı ciddiyetle maçımızı oynayacağız. Rehavet olmaması gerekiyor. 3-0 kazandık diye her şey bitmediğini altını çizerek söylüyorum. En büyük motivasyonumuz 3-0 kazandık diye turu geçmedik. Kendi taraftarımız önünde maçı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eksikler nedeniyle Dusan Tadic'in dinlendirilemediğine yönelik bir soruya ise Kartal, "Tadic bu periyoda alışkın bir oyuncu. Alışık olduğu için oynamaktan keyif alıyor. İrfan Can düzeldi, onun da girişiyle elimiz rahatladı. Kent de listede. King'in tedavisi devam ediyor. Net tarih belli değil." yanıtını verdi.

Şampiyon olacaklarına takım olarak inandıklarını aktaran Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün takım, biz inanıyoruz şampiyon olacağımıza. Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğimizi biliyoruz. Takımın enerjisi yüksek, fizik olarak iyi durumdayız. Geriye düştüğümüz maçlarda reaksiyon ortaya koymak kolay bir iş değil. Taktik disipline bağlı şekilde bunu başarabiliyoruz, bu önemli bir silah."

Mert Hakan Yandaş: "Tur atlamak istiyoruz"

Sarı-lacivertli takımın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, turu geçmek istediklerini belirtti.

Fenerbahçe olarak Türk futbolunu Avrupa kupalarında nisan ayına taşımayı hedeflediklerini aktaran tecrübeli oyuncu, "Takım olarak bu noktada hedefimize odaklandık. İlk maç bizim açımızdan çok iyi geçti, bu mutluluk verici bir durum. Güçlü, sisteme bağlı, iyi oyuncuları olan bir takıma karşı oynadık. 3-0'ı bizde beklemiyorduk ama orada taktik disipline uyarak özveri gösterdik. Bu turun bittiğini göstermez. Yarın aynı disiplin, iştah ve plana sadık kalarak sahaya çıkıp tur atlamak istiyoruz. Bunu başarabileceğimize inanıyorum." diye konuştu.

İdmanlar sonlarında takım olarak şut çalıştıklarını ve bunun meyvesini aldıklarını anlatan Mert Hakan, Pendikspor maçında yaşadığı gol sevincine ilişkin soruya "Tamamen oyuna odaklı kalmak istiyorum, coşkuyla kendi kulübeme kadar devam eden bir sevinçti. Kimseyi hedef almadım." yanıtını verdi.

İsmail Kartal ile 2 sezon önce de iyi bir sezon geçirdiğini hatırlatan Mert Hakan, şunları kaydetti:

"Hocamızın oyun planına uyduğumu ve onun benden istediklerini doğru yerine getirdiğimi düşünüyorum. Bu sezona da iyi başladım ama talihsiz bir sakatlık yaşadım. Gerçekten kötü bir süreçti, psikolojik olarak yıpranmıştım. 3,5 sezon verdiğim bir emek vardı ve burada pes etmek istemedim, kalmak istedim. 'Zamanı gelecek, yeri geldiğinde cevabını vereceksin.' demişti hocamız. Buna hep inandım. Adana maçıyla başlayan süre alma serüvenim buraya kadar devam etti. Kendimi affettirmek için bir şeyler vermem gerekiyordu. Şampiyon olacaksak ismimin bu hikayede geçmesini çok istiyordum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise karşısında turu garantilemek istiyor - Son Dakika

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