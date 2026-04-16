Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-2 Yenerek 2-2'ye Getirdi

16.04.2026 21:49
Sultanlar Ligi final serisinde Fenerbahçe, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seriyi eşitledi.

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Yavuz Akdemir, İbrahim Acar

FENERBAHÇE MEDİCANA: Hande Baladin, Korneluk, Fedorovtseva, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Arelya Karasoy Kocas, Melissa Vargas, Ghani, Sude Hacımustafaoğlu, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Gülce Güçtekin)

VAKIFBANK: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Cazaute, Deniz Uyanık, Boskovic, Markova, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç)

SETLER: 21-25, 25-19, 25-22, 18-25, 15-11

SÜRE: 2 saat 12 dakika

Sultanlar Ligi final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Mücadelenin setleri ise 21-25, 25-19, 25-22, 18-25 ve 15-11'lik skorlarla tamamlandı. Şampiyonun belli olacağı beşinci maç 19 Nisan Pazar günü saat 19.00'da VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Maça Fenerbahçe etkili başlasa da VakıfBank, 9-9'da skoru eşitledi. VakıfBank, 16-15 ile sette ilk kez üstünlüğü ele aldı. Üstünlüğünü koruyan konuk ekip, ilk seti 25-21 kazandı. İkinci sete etkili başlayan Fenerbahçe, 8-6 öne geçti. Seti 25-19 kazanan sarı-lacivertliler durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü setin ilk bölümünü Fenerbahçe önde götürse de VakıfBank, 12-9 ile 3 sayılık üstünlüğü sağladı. Hücumda ve savunmada etkinliğini artıran sarı-lacivertliler, 18-17'lik skorla öne geçti. Üçüncü seti 25-22 kazanan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sette hiç geri düşmeyen VakıfBank, 17-10 ile farkı 7 sayı yaptı. Seti 25-18'lik üstünlükle tamamlayan VakıfBank, 2-2'lik eşitliği yakaladı. Karar setini 15-11 kazanan Fenerbahçe, maçı 3-2'lik üstünlükle tamamladı. Bu sonucun ardından seride durum 2-2'ye geldi. Şampiyonun belli olacağı beşinci maç 19 Nisan Pazar günü saat 19.00'da VakıfBank'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: DHA

