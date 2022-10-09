Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Jorge Jesus (1) - Son Dakika
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Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Jorge Jesus (1)

09.10.2022 23:10

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, savunma anlamında iyi bir maç çıkaramadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, savunma anlamında iyi bir maç çıkaramadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, izleyenlerin mutlu olduğu bir maç izlettirdiklerini belirtti.

Kazanmak için 5 gol atmaları gerektiğini anlatan Portekizli çalıştırıcı, "Bugün hem statta hem de evinde maçı izleyenlerin mutlu olduğunu düşünüyorum. 9 gol vardı, bu durum izleyenleri mutlu etmiştir. Bugün galip geldik ama kazanmak için 5 gol atmamız gerekti. Defansif organizasyonumuz iyi değildi. Daha önceki maçlarımızdaki görüntüyü gösteremedik. 5 maçtır gol yemiyorduk ama bu da futbolun parçası. Defansımızı bir maçlık değil sezon başından beri oynadığımız maçların geneline bakarak değerlendiririm. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaleci Altay Bayındır'a gösterilen tepkiyi normal karşılamadığını dile getiren Jesus, "Altay'a verilen tepkiyi normal karşılamıyorum. Buna alışkın değilim çünkü taraftarlar işler iyi gitmeyince daha çok sevgi göstermeli. Sadece işler iyi giderken değil. Bu alışık olduğum bir durum değil. Taraftarların kazanırken de kaybederken de oyuncularına sevgi göstermeleri lazım. Oyunculara kötü giderken daha çok sevgi gösterisinde bulunmaları gerekiyor. Altay çok iyi bir kaleci. Milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir. Bütün taraftarların böyle düşünmesi gerekiyor." diye konuştu.

68 yaşındaki teknik adam, Lincoln Henrique'yi neden sol bekte başlattığı yönündeki bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Gerektiği zaman çok farklı değişiklikler yapmamız gerekiyor ama bu karar yüzde yüz doğru karşılanmayabiliyor. Herkesin bir fikri olabiliyor. Lincoln'ün avantajı şuydu, Alioski son maç 90 dakika oynamıştı. Bu maçta çok fazla rotasyon yapamadım. Çok az toparlanma süremiz vardı. Toparlanmak için az süremiz varken değişiklik şansımız da azdı. Mental yorgunluğun bazı göstergelerini gördük. Bazı oyuncular teknik anlamda pas hataları yaptı."

Savunma oyuncuları Gustavo Henrique ve Attila Szalai'nin üzerinde çok yük oluştuğunu dile getiren Jesus, "Bu oyuncular tüm maçlarda oynadı. Özellikle Szalai'nin üzerinde çok fazla yük oluştu çünkü tüm maçlarda oynadı. Onun üzerindeki fiziksel ve mental yük fazla arttı. Maç içinde verdiği kararlarda da bu gözüktü. Şu an Luan Peres sakat, o pozisyonda elimde sadece Serdar Aziz var. Bugün savunma hattını pek değiştirmek istemedim. Ferdi rahatsızlığı nedeniyle oynayamadı. Kadromuz sakatlar nedeniyle daraldı ve bu rotasyonu zorlaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Crespo şu anda en formda oyuncumuz"

Jorge Jesus, orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun şu an takımdaki en formda isim olduğunu belirtti.

Bir gazetecinin Miha Zajc'ı oynatmama nedeni hakkındaki soru üzerine Jesus, "Miha, Crespo veya İsmail'in yerine oyuna girebilirdi. Özellikle Crespo'nun yerine girebilirdi ama Crespo şu anda en formda isimlerden biri. Galibiyet golü ararken Crespo'yu çıkarmak istemedim. Değişiklik yaparken 2 forvet sokmayı daha doğru buldum. Gidişata göre karar veriyorum. Maç içinde gelişen olaylar kararlarımı etkiliyor. Sonradan giren oyuncuların desteğiyle maçı kazandık." şeklinde konuştu.

"Taraftarlarımız sonuna kadar kazanacağımıza inandı"

Jorge Jesus, galibiyette taraftarların büyük destek verdiğini ifade etti.

Taraftarlara teşekkür eden Jesus, "Taraftarlarımız sonuna kadar kazanacağımıza inandılar. 12. oyuncumuz oldular. Takımı galibiyete ittiler. Büyük taraftarı olan takımlarda farkı bu yaratır. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bireysel olarak bir oyuncu iyi gününde olmadığında desteklemelerini rica ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elimde Luan Peres olsaydı Szalai'yi dinlendirirdim. Fiziksel kapasitesi limitleri çerçevesinde oynatmaya devam etmek zorundayız. Skoru 5-4'e getirdiğimiz golün pasını Altay verdi. İyi şeyleri de görmemiz gerekiyor. İrfan Can Eğribayat hasta olduğu için kulübede değildi. O an takım için en iyi neye inandıysam öyle karar veriyorum. Altay için verdiğim değeri bir iki hataya göre değerlendirmem."

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Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Jorge Jesus (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından - Jorge Jesus (1) - Son Dakika
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