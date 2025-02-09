Fenerbahçe ve Alanyaspor'da 7 Değişiklik

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Erzurumspor FK maçının ilk 11'inde 7 değişikliğe gitti.

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşmada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK mücadelesinde ilk 11'de görev alan Ertuğrul Çetin, Djiku, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Amrabat, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun yer almadı. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Oğuz Aydın, Kostic, Szymanski, Dzeko, Fred ve Tadic, karşılaşmaya başladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor karşısına İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Levent Mercan, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Kostic, Talisca, Tadic ve Dzeko 11'i ile çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterse, İsmail Yğksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Osayi Samuel, Cenk Tosun, Amrabat ve Saint Maximin yedek kulübesinde forma bekledi.

Sarı-lacivertli ekipte sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri ve yeni transfer Ognjen Mimovic'nin yanı sıra tedavileri devam eden Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür kadroya alınmadı.

Alanya temsilcisi de 7 yeni isimle başladı

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Ziraat Türkiye Kupası A grubu ikinci maçındaki ilk 11'den 7 ismi değiştirdi.

Kupa maçında yer alan Nejdet Nezir Bilin, Bera Çeken, Makouta, Janvier, Enes Keskin, Juan Christian, Arda Usluoğlu'nun yerine Lima, Efecan Karaca, Hwang, Richard, Balkovec, Yusuf Özdemir ve Hadergjonaj Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Corendon Alanyaspor'un Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i Yusuf Karagöz, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih Aksoy, Augusto, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir ve Hwang'tan oluştu.

Alanyaspor'un yedek kulübesinde Mert Furkan Bayram, Umut Toy, Enes Keskin, Cordova, Hüseyin Şen, Makouta, Nejdet Nezir Bilin, Vilhena, Arda Usluoğlu, Janvier yer aldı.

Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran, son lig maçında gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü.