Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Sultanlar Ligi finalinde karşı karşıya - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Sultanlar Ligi finalinde karşı karşıya

Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Sultanlar Ligi finalinde karşı karşıya

Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak. İki takım arasında gerçekleşecek olan final maçı büyük bir heyecanla bekleniyor.

20.04.2024 11:49
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Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak.

Sultanlar Ligi play-off final etabında beşinci ve son karşılaşması Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı arasında yarın saat 19.00'da oynanacak. 2023-2024 sezonunda normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off yarı finalinde Türk Hava Yolları'nı 2-0 eleyerek finale yükseldi. Eczacıbaşı ise Vakıfbank'ı 2-0'la geçerek final biletini aldı. 9 Nisan'da başlayan play-off final serisinin ilk maçı sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci maçı 3-2'lik skorla turuncu-beyazlılar alırken, Fenerbahçe üçüncü maçta 3-0'lık üstünlük sağladı. 18 Nisan Perşembe günü oynanan 4. maçta ise Eczacıbaşı sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sezon iki takım Ankara'da düzenlenen Kupa Voley finalinde de karşılaşırken sarı-lacivertliler müsabakayı 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.

Eczacıbaşı 17, Fenerbahçe 7. şampiyonluk peşinde

1984 yılından itibaren oynanmaya başlanan Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı 16 şampiyonlukla en fazla kazanan takım konumunda yer alıyor. Son şampiyonluğunu 2011-2012 sezonunda elde eden eden turuncu-beyazlılar, yarın parkeden galip ayrılması halinde bu hasretine son verecek.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Eczacıbaşı arasında oynanan final serisinde sarı-lacivertliler 3-0'lık sonuçla mutlu sona ulaşmıştı. Ligde 6. şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, yarın mücadeleden galip ayrılırsa üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayarak 7. kez bu kupayı müzesine götürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Sultanlar Ligi finalinde karşı karşıya - Son Dakika

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