Fenerbahçe ve Eyüpspor 3-3 Beraberlik

17.05.2026 22:19
Fenerbahçe, Eyüpspor ile 3-3 berabere kalarak, Eyüpspor'un ligde kalmasını sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla Eyüpspor, ligde kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Levent'in sol taraftan yerden ortasında İsmail'in içeri çevirdiği topu kale önünde Fred, tek vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

71. dakikada İsmail'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içi sol çaprazdan Oğuz'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

79. dakikada Levent'in pasına hareketlenen Oğuz'un sol taraftan içeri yerden ortasında Kerem topu sağ alt köşeden filelere gönderdi. 2-2

82. dakikada Semedo'nun sağ taraftan ortasında Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine vuruşunda meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlarla gönderdi. 3-2

87. dakikada Rotariu'nun pasında Talha'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda savunmada Oosterwolde'ye de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Hakemler: Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Mert Günok, Mert Müldür (Nelson Semedo dk. 62), Yiğit Efe Demir (Jayden Oosterwolde dk. 46), Çağlar Söyüncü (Kamil Efe Üregen dk. 46), Archie Brown (Levent Mercan dk. 62), İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Fred, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Yağız Fikri Şen, Adnan Efe Fettahoğlu, Emin Eren Sayar, Alaettin Ekici

Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Calegari (Emre Akbaba dk. 86), Bedirhan Özyurt, Luccas Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Jerome Onguene dk. 74 (Dorin Rotariu dk. 86), Denis Radu (Talha Ülvan dk. 86), Mateusz Legowski, Baran Ali Gezek, Metehan Altunbaş (Lenny Pintor dk. 62), Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Anıl Yaşar, Charles-Andre Raux Yao, Ismaila Manga, Abdou Sy

Teknik Direktör: Atila Gerin

Goller: Fred (dk. 68), Kerem Aktürkoğlu (dk. 79 ve 82) (Fenerbahçe), Mateusz Legowski (dk. 17), Metehan Altunbaş (dk. 36), Talha Ülvan (dk. 87) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Anthony Musaba, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo (Fenerbahçe) Talha Ülvan, Luccas Claro, Metehan Altunbaş (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
