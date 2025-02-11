Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Maçlarını Yönetecek Hakemler Belli Oldu

Spor

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçında Fenerbahçe – Anderlecht ile AZ Alkmaar – Galatasaray karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te evinde Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek sarı-lacivertlilerin maçını Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic yönetecek. Sarı-kırmızılıların 13 Şubat Perşembe günü saat TSİ 23.00'te deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçları 13 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Perşembe günü Fenerbahçe, sahasında Anderlecht'i ağırlayacak. Müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic'in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlenecek.

GALATASARAY MAÇINA PORTEKİZLİ HAKEM

Kulüpler bazında Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Hollanda deplasmanında oynayacağı maçta Portekiz Futbol Federasyonundan João Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Bruno Jesus ile Luciano Maia görev alacak.