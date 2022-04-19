Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi

19.04.2022 19:16
Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile GZT Giresunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe ile GZT Giresunspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle Fenerbahçe kurula gönderildi.

Beşiktaş karşılaşmasında talimatlara aykırı hareket nedeniyle GZT Giresunspor'un da PFDK'ye sevkine karar verildi.

Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli ile Gaziantep FK oyuncusu Doğan Erdoğan ise kural dışı hareketlerden dolayı tedbirli olarak kurula sevk edildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Kocaelispor ve Beypiliç Boluspor da çeşitli nedenlerden kurula gönderildi.

YORUMLAR
500
Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:12 Bir şüpheli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
19:09 Kapatma davasında HDP, savunmasını AYM'ye teslim etti
19:08 Kadıköy'de İsak Vural, Fenerbahçe tarihine geçti
19:05 Cemal Enginyurt'tan sürpriz Bahçeli çıkışı: Suriyelilerle ilgili sözlerini destekliyorum
19:01 Fenerbahçe'de sahada acılar içinde yerde kalan Szalai, sedyeyle taşındı!
18:49 Rusya'da SSBC bayrağı önerisi: Artık Rus bayrağını kullanmayalım
18:41 Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in transparan minisine yorum yağdı
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 19:22:19. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ve Giresunspor PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement