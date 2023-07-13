Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer etmeye çok yakın! Fiyatta anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'ye 7.5 milyon eurodan kapıyı açan Sassuolo, transfer görüşmelerinde rakamı 2.5 milyon euroya kadar düştü. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve son saniye pürüz çıkmaması halinde imzaların atılacağı belirtildi.

MERT MÜLDÜR SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

Sözleşme şartlarını kabul eden Mert Müldür de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Sassuolo'nun "Tamam" demesi durumunda milli futbolcu, sarı-lacivertlilere imzayı atacak.

SADECE 59 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, toplam 3 maçta sadece 59 dakika süre alabilmişti.