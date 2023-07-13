Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer etmeye çok yakın! Fiyatta anlaşma sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer etmeye çok yakın! Fiyatta anlaşma sağlandı

13.07.2023 14:00

Fenerbahçe, Mert Müldür transferi için Sassuolo ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Milli futbolcunun da sarı-lacivertlilerde forma giymek istemesi sonrası gözler İtalyan ekibinin vereceği son karara çevrildi. Bir mucize yaşanmazsa Mert Müldür, yaklaşık 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye katılacak.

Fenerbahçe'ye 7.5 milyon eurodan kapıyı açan Sassuolo, transfer görüşmelerinde rakamı 2.5 milyon euroya kadar düştü. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve son saniye pürüz çıkmaması halinde imzaların atılacağı belirtildi.

MERT MÜLDÜR SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ

Sözleşme şartlarını kabul eden Mert Müldür de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Sassuolo'nun "Tamam" demesi durumunda milli futbolcu, sarı-lacivertlilere imzayı atacak.

SADECE 59 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, toplam 3 maçta sadece 59 dakika süre alabilmişti.

Fenerbahçe, Mert Müldür transferinde son düzlükte! Bu saatten sonra imza atmaması mucize olur
YORUMLAR
500
Adana Demirspor Luis Nani ile anlaşmaya vardı! İmza için geleceği saat bile belli Adana Demirspor Luis Nani ile anlaşmaya vardı! İmza için geleceği saat bile belli

Mert Müldür, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer etmeye çok yakın! Fiyatta anlaşma sağlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Wesley Sneijder'in annesi hayatını kaybetti
14:28 Dalgınlığının kurbanı oluyordu! Canlı yayın açan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu
14:24 Galatasaraylı efsane futbolcu Wesley Sneijder'in annesi hayatını kaybetti
14:23 Dalgınlığının kurbanı oluyordu! Canlı yayın açan Serdar Ortaç, az kalsın evini yakıyordu
14:18 Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı
14:13 Genç mimarın kuduzdan öldüğü Siverek'te sokakları köpek sürüleri bastı
13:30 Sinan Oğan'ın ismi geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik sorulara yanıt: İşi AFAD yapıyor zaten
13:25 Sinan Oğan'ın adı geçiyordu! Erdoğan'dan Afet Bakanlığı kurulacağına yönelik iddialara yanıt
13:21 İstanbul'da Kaçırılan Gencin Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
13:19 İfadesi ortaya çıktı! Gazetecinin oğlunu katleden zanlı, 40 bin dolarlık fidyeyi cinayetin ardından istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2023 14:39:49. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer etmeye çok yakın! Fiyatta anlaşma sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement