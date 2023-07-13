Fenerbahçe'ye 7.5 milyon eurodan kapıyı açan Sassuolo, transfer görüşmelerinde rakamı 2.5 milyon euroya kadar düştü. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve son saniye pürüz çıkmaması halinde imzaların atılacağı belirtildi.
Sözleşme şartlarını kabul eden Mert Müldür de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. Sassuolo'nun "Tamam" demesi durumunda milli futbolcu, sarı-lacivertlilere imzayı atacak.
Geçen sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, toplam 3 maçta sadece 59 dakika süre alabilmişti.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer etmeye çok yakın! Fiyatta anlaşma sağlandı - Son Dakika