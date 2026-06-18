Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i İstanbul'a Getirdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'i İstanbul'a Getirdi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi\'i İstanbul\'a Getirdi
18.06.2026 21:50
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Fenerbahçe, Kosovalı golcü Vedat Muriqi ile anlaşarak transferini tamamladı. Muriqi, İstanbul'a indi.

Takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfere de hız veren Fenerbahçe, anlaşma sağladığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'i İstanbul'a getirdi.

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, ilk transferini Vedat Muriq ile anlaşarak yaptı. Muriqi'i taşıyan uçak, saat 21.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi. Coşkulu bir taraftar grubu tarafından tezahüratlarla karşılanan 32 yaşındaki forvet oyuncusu, ardından kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Kosovalı futbolcunun, yarın sağlık kontrolünden geçerek, birkaç gün içinde de resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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