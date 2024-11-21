Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı Geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı Geçti

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Virtus Bologna'yı 86-82 yenerek 6. galibiyetini aldı.

21.11.2024 01:37
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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 11. haftasında İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı deplasmanda 86-82 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de üst üste 6, toplamda 9. galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Euroleague'de İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya konuk oldu. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu sarı-lacivertliler 22-23 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte tempo düştü. Soyunma odasına ev sahibinin 38-37'lik üstünlüğü ile girildi. Maçın 3. çeyreğinde 10 sayı geriye düşen Fenerbahçe, Colson ve Guduric'in sayılarıyla farkı azalttı. Son çeyreğe 61-56'lık skorla gidildi. İki ekibin karşılıklı üçlükleri ile başlayan son periyotta sarı-lacivertliler, Guduric, Nigel Hayes-Davis ve Tarık'ın sayılarıyla maça yeniden ortak oldu. Müsabakanın bitimine 2 dakika 18 saniye kala skorda eşitlik sağlandı. (77-77) Nigel Hayes-Davis'in üç sayılık atışıyla birlikte sarı-lacivertliler 15 saniye kala 84-82 öne geçti. Parkeden 86-82'lik skorla galip ayrılan Jasikevicius'un öğrencileri üst üste 6. galibiyetini elde etti. Ligde 9. galibiyetine ulaşan Fenerbahçe, liderliğini sürdürdü.

Bologna ekibinde Shengelia 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe'de ise Guduric 21 sayı kaydederken, Nigel-Hayes Davis 19, Colson 18 sayı ile galibiyetin mimarı oldular. Tarık Biberovic de 11 sayıyla katkı sağladı.

Salon: Unipol Arena

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan), Marcin Kowalski (Polonya)

Virtus Bologna: Cordinier 10, Alessandro Pajola 2, Will Clyburn 8, Shengelia 23, Ante Zizic 18, Marco Belinelli, Daniel Hackett 2, Matthew Morgan 14, Polonara 2, Mouhamet Diouf 3

Başantrenör: Luca Banchi

Fenerbahçe: Sertaç Şanlı 5, Nigel Hayes-Davis 19, Tarık Biberovic 11, Arturs Zagars 2, Bonzie Colson 18, Nicolo Melli, Skylar Mays, Dyshawn Pierre 2, Marko Guduric 21, Khem Birch 8

Başantrenör: Saras Jasikevicius

1. Periyot: 22-23 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 38-37 (Virtus Bologna lehine)

3. Periyot: 61-56 (Virtus Bologna lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Virtus Bologna'yı Geçti - Son Dakika

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