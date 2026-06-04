Fenerbahçe Voleybol Takımında 5 İsimle Veda

Yeni sezon planlamasına devam eden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 5 oyuncuya veda etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızda yeni sezon planlaması kapsamında Luka Marttila, Julio Gomez, Mustafa Cengiz, Halit Kurtuluş ve Fabian Drzyzga ile yollarımız ayrılmıştır. Sporcularımıza kulübümüze yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.
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