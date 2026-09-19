Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u ağırlayacak, sakat Mert Müldür kadroda olmayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe yarın Eyüpspor'u ağırlayacak, sakat Mert Müldür kadroda olmayacak

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Fenerbahçe yarın Eyüpspor\'u ağırlayacak, sakat Mert Müldür kadroda olmayacak
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın saat 17.00'de evinde Eyüpspor ile karşılaşacak. Ligde 5. kez karşılaşacak taraflardan Fenerbahçe'de sakat Mert Müldür kadroda olmayacak, Marco Asensio ise kadroda yer alacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği Eyüpspor ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 17.00'de sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-lacivertliler, 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar ise bu süreçte 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı ve 3 puanla 17. sırada yer alıyor. Son 2 maçta 1 puan alan Fenerbahçe, milli maçlar için verilecek araya galibiyetle girmek istiyor.

Ligde 5. randevu

Fenerbahçe ile Eyüpspor, Süper Lig tarihinde 5. kez kozlarını paylaşacak. Kanarya, Süper Lig'de 3. sezonunu yaşayan eflatun-sarılılara karşı 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe 9 gol atarken, Eyüpspor 5 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezonun son haftasında Kadıköy'de oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona ererken, eflatun-sarılılar aldığı 1 puanla ligde kalmayı başardı.

Asensio, kadroda olacak

Ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Marco Asensio, Eyüpspor karşısında kadroda olacak. Ligde 2 maçta forma giyen İspanyol futbolcu, tedavi süreci ve bireysel çalışmalarının ardından son 2 günde antrenmanlarda takımla çalıştı.

Tek eksik Mert Müldür

Milli futbolcu Mert Müldür ise antrenmanda dizinden aldığı darbe sonrası sakatlandı. Mert'in hastanede yapılan MR görüntülemesinde menisküsünde yırtık tespit edildi ve tedavisine başlandı.

İç saha karnesi

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon evinde 2 maça çıktı. Konyaspor'u 4-2 mağlup ederken, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla kaybetti. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında sahasında toplam 4 maça çıkarken, 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Kerem İlitangil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Kaynak: İHA
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